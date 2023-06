Manchester United | la dirigenza è al lavoro per trovare due attaccanti

all'assalto di Mason Mount per il centrocampo: ecco la risposta alla prima offerta presentata Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilsarebbe deciso a ...... le parole di Zilliacus che nei giorni scorsi era stato accostato ripetutamente accostato all'Inter (dopo aver partecipato alla corsa per la proprietà del). 'La nostra consociata ...Su Twitter Fabrizio Romano scrive che non è fatta cole i bavaresi sono in lizza per il centrale del Napoli South Korea's defender #04 Kim Min - jae plays the ball during the Qatar 2022 World Cup Group H football match between South ...

il profilo di Zielinski sembra essere finito anche sulla lista della spesa del Manchester United, che cerca rinforzi in quella zona di campo e potrebbe approfittare della situazione contrattuale di ...Victor Osimhen è stato più volte accostato al Manchester United. Per il Manchester Evening News , il club inglese valuta qualsiasi centravanti da Kane fino al bomber del Napoli. Per il quotidiano di M ...