Maltratta | picchia e rinchiude la convivente in uno sgabuzzino | 32enne rinviato a giudizio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAccusato dimenti in famiglia, lesioni aggravate ai danni della figlia e violenza sessuale ai danni della, finisce a processo. La vicenda vede come protagonista undi Apice, sottoposto per questa causa alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento dal ottobre del 2022, dopo l’attivazione di un codice rosso a seguito della denuncia presentata dalla donna. Secondo l’accusa, almeno dall’anno 2020, sin dai primi anni della convivenza, con reiterate ed abituali ingiurie ed epiteti offensivi l’uomova la donna, 27enne di Apice: “Sei una poco di buono, puzzi di uomini, zoccola, puttana, non sei buona a niente, non sei capace neanche a fare la madre”. L’uomo, durante questo periodo, avrebbe anche rinchiuso la donna in uno ...