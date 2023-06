Maltempo | salvati i bambini e animatori intrappolati in un centro estivo a Roma

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sono stati portati in salvo gli 80rimasti bloccati all'interno del circolo di equitazionea Fidene, a. Il gruppo era rimasto intrappolato a causa del: la struttura è rimasta circondata dall'acqua caduta nel corso del nubifragio che si è abbattuto nella zona Nord della Capitale oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri che, con l'ausilio di gommoni, hanno portato fuori le persone dalla struttura.

Sul posto, presso il circolo Salaria Horse Club , sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui i mezzi anfibi. La situazione d'emergenza è dovuta dall'esondazione del 'Lello Maddaleno',...Sono alcune delle storie degli agricoltori romagnoli alluvionati della Coldiretti che a San Pietro hanno portato i prodottidalla furia died esondazioni a costo di mille sacrifici. ...Fra le tante problematiche legate all'ondata diche si è abbattuta sulla provincia di Varese nella serata di domenica c'è da riportare la ...vigili del fuoco ci hanno detto che ci siamo...

Non ci sono soltanto le strade allagate e i sottopassi “off-limits” nel pomeriggio di oggi a Roma caratterizzato dalla violenta ondata di maltempo. In questo momento sono in corso le operazioni di ...Benito Altavilla, impiegato di 62 anni, e gli altri residenti hanno deciso di passare all'azione: con picconi, rastrelli e pale, programmano la pulizia di tombini e caditoie nel quartiere dove vivono, ...