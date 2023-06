(Di mercoledì 14 giugno 2023) Andrea, deputato del Partito Democratico e componente della commissione Attività produttive, ha ribadito la necessità di istituire unper l'alluvione in Emiliae ha ...

Andrea, deputato del Partito Democratico e componente della commissione Attività produttive, ha ribadito la necessità di istituire un commissario per l'alluvione in Emilia Romagna e ha sottolineato ...Lo dichiara il deputato del Partito Democratico della commissione Attività produttive, AndreaCosì il deputato dem della commissione Attività produttive alla Camera, Andrea

Maltempo, Gnassi (Pd): “La Romagna ha bisogno di un commissario, Bonaccini la scelta migliore” Globalist.it

Condividi questo articolo:Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Nove anni per la ricostruzione in Emilia Romagna Ma in che pianeta vive il ministro Musumeci Sindaci, regione, imprese e terzo settore sono ed e ...