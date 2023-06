Maltempo a Roma | disagi e tromba marina

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La Capitale è stata nuovamente colpita da un’ondata di, causando graviin diverse zone. Dopo un intenso temporale accompagnato da unaad Ostia, nel pomeriggio di ieri si è verificato un altro violento acquazzone. La situazione è stata particolarmente critica durante l’ora di punta, con la linea della metropolitana A che ha subito problemi al sistema di alimentazione, costringendo alla chiusura dell’intera linea per oltre mezz’ora. Sono state attivate navette sostitutive, ma il servizio ha avuto difficoltà a riprendersi, causando affollamenti sulle banchine e lunghe attese per i passeggeri. sulla linea ferroviaria-Viterbo sono stati riscontrati problemi, con i treni che passavano senza fermarsi alla stazione Euclide. L'articolo proviene da Italia Sera.

La7.it - Per il secondo pomeriggio di fila la Capitale è stata colpita da ondate di forte. Violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e forti disagi per i cittadini che si sono trovati a ...Sottopassi allagati, strade come fiumi, alberi e rami caduti in carreggiata. Ancora disagi ae nel Lazio a causa delche sta imperversando da giorni sui cieli della Capitale e dei comuni della sua provincia. Un clima tropicale, con improvvise bombe d'acqua, raffiche di vento, ...- Ondata diche prosegue sull'Italia con acquazzoni e temporali anche intensi nei prossimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro - Sud. Secondo le previsioni del Centro Meteo ...

Anche al centro il maltempo non intende arrestarsi. A Roma e nel Lazio sono stati duecento gli interventi effettuati dai vigili per i gravi danni causati da vere e proprie bombe d'acqua che si sono ..."A Roma ci sono 55 mila caditoie di responsabilità del Comune ... Capitale per alberi caduti o pericolanti e abitazioni piene d'acqua. A causa del forte maltempo anche la Metro A e la Metro C sono ...