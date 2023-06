Malore improvviso | muore un bimbo di 4 anni | ' Emorragia cerebrale' L' intero paese sotto choc

Un dramma avvolto nel mistero . A Esine, in provincia di Brescia , una bambino di 4 anni ha avuto uned è morto . Secondo una primissima ricostruzione, è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo.: si accascia sul volante e muore in ...Un dramma avvolto nel mistero . A Esine, in provincia di Brescia , una bambino di 4 anni ha avuto uned è morto . Secondo una primissima ricostruzione, è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli lasciato scampo.: si accascia sul volante e muore in auto ...È caduta all', forse a causa di un, mentre stava passeggiando. Il soccorso durante un violento temporale: impedito l'uso dell'elisoccorso Sono state due squadre del servizio ...

Malore improvviso per Erminio Margiotta di Monselice, se ne va il papà di Cicciobello ilgazzettino.it

La comunità di Esine è sotto choc per la morte di Evan Giroletti, quattro anni compiuti il 17 novembre scorso, ucciso da un malore improvviso e fulminante che in poche ore l’ha strappato all’amore di ...Cinquemila anime in lutto a Esine, in Valle Camonica, per la morte improvvisa di un bambino di quattro anni. Il piccolo ha avuto un malore fatale: a nulla è servito l’intervento del personale sanitari ...