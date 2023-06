Mal di schiena | addio per sempre | controlla subito se hai questi 6 sintomi

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il tuo mal dinon sarà più un problema perchè ti sveliamo da dove nasce e come affrontarlo per liberartene. La mente e il corpo si influenzano e il mal dipuò essere originato proprio dalla nostra psiche. Quando pensiamo al mal dinormalmente immaginiamo che le sue cause siano da ricercare in qualche movimento brusco o in qualche carico troppo pesante sollevato in modo imprudente o al fatto che passiamo troppo tempo al lavoro. Siamo mentalmente abituati ad attribuire mal dia qualche cosa di esterno oppure di fisico. Il nostro mal dipuò partire dalle ansie della psiche – grantennistoscana.itLa psicosomatica è qualcosa di molto affascinante perché è quel ponte che lega la medicina e la psicologia. Si tratta di un ponte molto complesso e barocco che mette in ...