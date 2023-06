Macchinari | metalli di base e mezzi di trasporto | balzo dell’export bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Bergamo. È un veroin avanti quello che hanno fatto registrare le esportazioni bergamasche all’inizio del 2023. Nel corso del primo trimestre (gennaio-marzo) il valore delle merci che hanno avuto per destinazione i mercati esteri ha raggiunto i 5.357 milioni di euro, tanto più significativo se si considera la sua crescita in prospettiva tendenziale, ovvero confrontata con quella del primo trimestre 2022: +12,7%, decisamente più sostenuta rispetto a quella registrata in Lombardia (+8,4%) e in Italia (+9,8%). Il 3,4% delle esportazioni italiane parte da Bergamo, provincia che mantiene il quinto posto nella classifica italiana per valore esportato dopo Milano, Torino, Vicenza e Brescia. Variazioni percentuali delle esportazioni e delle importazioni a Bergamo Flourish I SETTORI E LE AREE GEOGRAFICHE Tra i settori trainantiorobico, ...