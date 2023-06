Lux Vide inaugura il nuovo “Teatro 5” a Roma

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lux, la nuova fabbrica dei sogni Avvenire, di Tiziana Lupi, pag. 27 Il nome5 richiama già da solo nell’immaginario audiovisivo di tutti noi Cinecittà, il luogo del cinema per eccellenza dove Federico Fellini aveva proprio in quelil suo “regno”. Ed effettivamente quello che la Lux, oggi società del gruppo Fremantle, ha costruito a Fornello, alle porte di, ha un po’ il sapore, in piccolo, di una Cinecittà. Grazie anche alla nuova strutturata ieri mattina, appunto il5, lo spazio di produzione della società che realizza successi come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Doc e Blanca si è ampliato ulteriormente, superando i 5.000 mq, e si è dotato di una palazzina di post produzione, consentendo di snellire e ottimizzare i processi ...