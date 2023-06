Lutto oltre confine Bandiere a mezz’asta davanti alla sede Ue L’omaggio dei figli sulla stampa

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Non solo l’Italia è aper la morte di Silvio Berlusconi. Il riconoscimento all’ex premier, che ha segnato quasi trent’anni di storia italiana e internazionale, varca i confini nazionali. La bandiera dell’Unione europea è stata abbassata aoggial Consiglio, a Bruxelles, in segno diper la morte dell’ex premier. Che è stato quattro volte presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e due volte parlamentare europeo. Lo riferiscono fonti Ue.di frontedella Ue Come annunciato ieri sera, ledell’Unione europea e il tricolore italiano sventolano aancheagli edifici del Parlamento europeo, come pure ...

... come annunciato ieri dalla sua presidenza, ha issato le bandiere a mezz'asta in segno diin ... Maagli "elettori da sempre", c'è anche chi ha lavorato nella storica residenza del presidente ...Presenti le più alte cariche della Repubblica, da Mattarella a Meloni, e i leader internazionali. Previste10mila persone. Proclamato il...Non solo: in tutte le sedi Rai, le bandiere saranno a mezz'asta in ossequio alla giornata di... Marco Granelli, al termine della riunione didue ore del comitato per l'ordine e la ...

Berlusconi, oggi lutto nazionale e funerali di Stato: ecco chi ci sarà dei liguri (oltre a Toti) Genova24.it

Al Duomo di Milano le esequie di Stato con imponenti misure di sicurezza e l’attesa presenza di numerosi capi di Stato. Intanto continuano le critiche sulla ...Chi ci sarà e dove seguire i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in diretta tv: tra capi di Stato e gente comune ...