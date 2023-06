Lutto nazionale per Berlusconi | non tutti sono d' accordo

ROMA - Mercoledì 14 giugno è stato proclamatoper la morte di Silvio Berlusconi . La cerimonia funebre si terrà presso il Duomo di Milano alle ore 15 con i funerali di Stato. La macchina organizzativa andrà avanti fino all'ultimo ...Il post, in un momento didopo la morte dell'ex presidente, scrive: '. Non in mio nome', e proprio sotto quella frase la Ferragni ha messo un like. Marco Mazzoli smaschera uno ...Alle 15, nel Duomo di Milano, saranno officiati i funerali di Silvio Berlusconi, in una giornata di. Servizio di Mauro Evangelisti Berlusconi, chi ci sarà ai funerali Orban, gli ex ...

Lutto nazionale per Berlusconi, Rosy Bindi si smarca: «Inopportuno». E Crisanti alza il tiro: «Non merita neppure i ... Open

Alle ore 15 , al Duomo di Milano, si terrà la cerimonia funebre di Silvio Berlusconi. Il quattro volte Presidente del Consiglio è morto lunedì mattina al San… Leggi ...Costituisce una novità, invece, la proclamazione di un giorno di lutto nazionale, prima volta per un ex presidente del Consiglio. Esso fu disposto per Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi, ex ...