L’uscita della bara a Piazza Duomo | gli applausi e i cori a Silvio Berlusconi – Il video

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il feretro dilascia ildi Milano al termine dei funerali di stato. Inpartono glie i“Un presidente, c’è solo un presidente”. Quando il feretro è stato messo sul carro funebre, il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i presidenti del Senato eCamera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana si sono stretti intorno alla famiglia. su Open Leggi anche: Si presenta ai funerali dicon la maglietta «Io non sono in lutto». Partono insulti – IlLe lacrime di Marta Fascina e la commozionefamiglia ai funerali di ...

Il primogenito Pier Silvio mentre'arcivescovo pronunciava ... Vivere e accettare le sfidevita. Vivere e attraversare i ...coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d'...... mentre'elemento di maggior classe probabilmente è stato Dani ... In questi giorni, i brasilianiJuve stanno facendo parlare di ... LA JUVE E I BRASILIANI IN ENTRATA E IN, CASO PER CASOLa nuova produzione"stella" americana sarà disponibile dal 25 agosto. Segue il suo precedente album " Detroit Stories " pubblicato nel 2021. Ad anticipareanche un nuovo singolo dal ...