L’ultimo saluto a Silvio Berlusconi

Tante bandiere e sciarpe rossonere in piazza Duomo a Milano. Sono centinaia i tifosi del Milan presenti all'esterno del Duomo peral loro ex presidente Silvio Berlusconi . In piazza un nutrito gruppo di ultras della Curva Sud, che erano stati anche ad Arcore nella giornata di martedì. Come si vede nel video , tra ...Da anni'hotel occupato in cui abita la bimba con decine di altri abusivi viene tollerato dalle amministrazioni dem di Firenze.Mediaset oggi e Mediaset domani. Nelle ore in cui'Italia ha datoa Silvio Berlusconi , in un Duomo di Milano stracolmo,'attenzione di analisti e investitori è tutta per il futuro del gruppo televisivo controllato al 50% dalla Fininvest, la ...

Applausi e cori per l'ultimo saluto a Berlusconi, l'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - Pier Silvio Berlusconi lascia villa Arcore e ringrazia dall'auto - video - Pier Silvio Berlusconi lascia villa Arcore e ringrazia dall'auto - video RaiNews