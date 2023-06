L' ultimo saluto a Silvio Berlusconi | la diretta dei funerali dal Duomo di Milano

Presenti decine di sostenitori per dare l'all'ex premier e leader forzista. Intanto a Piazza Duomo tutto è pronto per accogliere la folla. Sul sagrato della cattedrale sono già decine ..."Ma saremo a Milano a porgere un, rispettoso, come si deve a chiunque. Soprattutto all'avversario di una vita". Sul lutto nazionale, dice che "il governo ha chiaramente fatto una scelta ...Decine di sostenitori sono davanti a Villa San Martino ad Arcore per dare l'al leader di Forza Italia ed ex premier Silvio a Berlusconi, morto all'ospedale San Raffaele lunedì scorso. Dalla residenza, il feretro raggiungerà il Duomo di Milano per i funerali in ...

L’ultimo saluto nel Duomo di Milano: chi lo ha ricevuto Prima di Berlusconi, sono stati pochi i personaggi famosi che hanno potuto godere di funerali di Stato in Duomo. E si tratta, in tutti i casi, ...Presenti le più alte cariche della Repubblica, da Mattarella a Meloni, e i leader internazionali. Previste oltre 10mila persone. Proclamato il lutto nazionale ...