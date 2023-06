L’ultimo saluto a Berlusconi tra applausi e commozione

...Boldi sono andati a Villa San Martino ad Arcore per un...Boldi sono andati a Villa San Martino ad Arcore per un... 'Non possiamo fare entrare lei, altrimenti tutta'Italia vuole ...Nel Duomo di Milano si è tenutoa Silvio Berlusconi,'ex presidente del Milan scomparso all'età di 86 anni. Tanti i presenti per il funerale del Cavaliere con tanti protagonisti del vasto mondo berlusconiano: dalla ...La piazza, gremita di gente, ha accompagnato con un lungo applauso e cori'uscita della bara dal ...

In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, l'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - Il mondo della politica, dello sport e della tv in Duomo per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi - Il mondo della politica, dello sport e della tv in Duomo per l’ultimo saluto RaiNews