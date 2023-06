L' ultimo omaggio della politica al Cav

Si tratterà di unPossibile. Certamente, però, non è stato dichiarato...' Sfilata di ...l' é presa perché Ippoliti ha parlato ironicamente di chi si offre di accompagnare una donna all'...'Caro Silvio, la tua Milano ti ha reso l'. Quante persone che ti volevano bene sono state qua oggi! Quanta commozione e quante emozioni! Il giusto tributo a un grande uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di ...Ci ho sperato fino all'momento. Piazza Duomo prometteva bene. Gran sventolare di bandiere ... aizzando la fantasia inall'estrosità del loro padre fondatore. Che so, organizzare una ...

Silvio Berlusconi, l'ultimo omaggio Cosmopolitan

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Intervistato a Eurosport, Olivier Giroud ha parlato così dell'addio al calcio di Ibrahimovic: "Zlatan, quando sono arrivato al Milan, non gliel'ho detto subito, ma ero un ...