L’ultimo abbraccio a Silvio Berlusconi | una vita da combattente | un addio da vincitore

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Alla fine quel che più conta è l’del popolo e di coloro che hanno condiviso con lui decenni di battaglie politiche. Quel che conta è il rispetto degli avversari che hanno voluto essere presenti al Duomo, riconoscendogli meriti e capacità; contano le lacrime di tanti nel mondo dello sport e dello spettacolo; quelle bandiere del Monza e del Milan lì, a ricordare le sue passioni; il “grazie” dei tifosi.è uscito di scena così come ne era entrato, da protagonista. Questo nessuno può negarlo, neppure i suoi più implacabili “odiatori”: è stato protagonista della storia italiana per decenni, in campo politico, sportivo, televisivo, imprenditoriale.se n’è andato daHa impedito – come sottolineato da Giorgia Meloni – che i post-comunisti ...

...Silvio Berlusconi e gli facciamo sentire il nostro. Ha ... il premier ungherese Viktor Orban,'emiro del Qatar e il ...a entrare in Duomo e il primo a uscirne, per motivi di sicurezza,...Che è'idea di Dio". Ora, dopo una vita spesa in trasferta, Berlusconi sta finalmente giocando in casa. Anzi: nella Casa del Padre.... amici ed amiche della Rosa Bianca, per unsaluto, mentre continua il cammino, per il suo sentiero francescano, accompagnata da S. Francesco e da S. Chiara, versocon il Padre. * ...