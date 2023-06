L' ultima immagine della bimba scomparsa a Firenze ripresa dalle telecamere VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Dal ricatto alla vendetta, sono tante le ipotesi degli inquirenti che aleggiano intorno allapiccola Kata, sparita da sabato scorso adall'ex hotel Astor di via Maragliano. Oggi quarto giorno di indagini e ricerche. Indagini che adesso hanno una traccia da seguire: quella di una testimonianza di una persona che, secondo quanto appreso, ha riferito ai carabinieri di aver visto un adulto portare via la bambina contro la sua volontà. Una scena che si sarebbe svolta nel cortile dello stabile occupato e che farebbe ipotizzare che possa esserci stata una seconda via di fuga, attraverso i palazzi dell'altro lato dell'isolato su cui si affaccia l'hotel, in via Boccherini. Ieri, intanto, carabinieri e vigili del fuoco si sono concentrati qui, alla ricerca di una possibile base vicina all'immobile dove potrebbe ...