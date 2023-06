(Di mercoledì 14 giugno 2023) Torna sulla scena Rosy Bindi e stigmatizza la scelta del lutto nazionale: «Ha diviso il Paese». Il rettore Tomaso Montanari si rifiuta di lasciare le bandiere a mezz’asta nella sua università. C’è voglia di protagonismo In questo caso vale per tutti la risposta di Matteo Renzi: «È quello che prevede la legge per gli ex capi di governo»

L'ultima carica di odio contro l'ombra del Cav: sfregiare la memoria ilGiornale.it

La camera ardente dell'ex premier in forma strettamente privata nella villa di Arcore. Maxischermi a Milano in una piazza dove sono attese circa ...