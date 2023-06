Lukashenko annuncia l’arrivo delle armi tattiche nucleari russe in Bielorussia | «I nemici tremeranno»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) «Abbiamo ricevuto bombe e missili dalla Russia. Le bombe sono tre volte più potenti di quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki». È l’annuncio del presidente bielorusso Alexandr, in un’intervista al canale televisivo di stato russo Rossiya-1, e ripresa dall’agenzia di stampa statale Belta. Si tratta del primo dispiegamento dial di fuori della Russia dalla caduta dell’Unione Sovietica. Nell’intervista, il presidente bielorusso ha dichiarato che non è stata la Russia a cercare di posizionare le propriein, ma che Minsk abbia richiesto la restituzioneche ha laha fatto richiesta di ...

ha concluso: "Lasciate che i nemici tremino". Nelle scorse oreaveva dichiarato che la Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari nel caso in cui dovesse ...... il turco Recep Tayyip Erdogan , il bielorusso Alexandere il libico Muammar Gheddafi. ... Nel celebre discorso del 1994, Berlusconila sua candidatura alla presidenza del Consiglio ...2023 - 06 - 09 14:35:40 L'Islanda chiude l'ambasciata a Mosca L'Islandala chiusura ... Lo ha detto il presidente Vladimir Putin che oggi ha incontrato quello bielorusso Alexandera ...

