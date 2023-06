Lukaku in Arabia | Big Rom ha scelto E l' Inter prepara un biennale

Inter,dice no all'Al - Hilal: i motiviIn tutto questo c'è anche la situazione, con la maxi - offerta dall'Saudita. L'Al - Hilal in particolare che avrebbe offerto la cifra ...... Modric , Busquets , Jordi Alba , Mahrez , Sergio Ramos , Aubameyang , Dzeko ,, Di Maria , ... Andare inper i soldi (legittima aspirazione), non è più l'unica mission . C'è da lanciare il ...Romeludice no all'Al Hilal e a un trasferimento inSaudita. La sua priorità è restare all'Inter, ma anche se la conferma in maglia nerazzurra non fosse possibile complice un mancato accordo ...

Lukaku, no ai soldi dell'Arabia. Vuole restare all'Inter La Gazzetta dello Sport

Milano, 13 giugno 2023 – Ha aspettato qualche giorno, Romelu Lukaku, prima di scrivere sui social network. Il belga ha riversato la sua delusione in un post nel quale non ha mancato di citare i tifosi ...Dopo il vertice tra allenatore e i piani alti della società, l'Inter ha stabilito gli obiettivi di Inzaghi e dirigenza per il 2023/24.