Luigi De Laurentiis | «Eravamo a 120 secondi dalla storia | la botta è forte Ora rimettiamoci al lavoro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il presidente del Bari,De, ha pubblicato su Instagram una lunga lettera rivolta ai tifosi del club pugliese, uscito sconfitto dai playoff con il Cagliari promosso in Serie A. «Cari tifosi, posso solo immaginarle le ultime 72 ore di ognuno di voi. In parte, probabilmente, le abbiamo passate nello stesso, identico modo: intontiti, increduli, tristi, sopraffatti, un po’ arrabbiati. Laè ancora, inutile negarlo.a centoventi. Solo centoventi. A dirlo quasi non ci si crede. Eppure, nonostante il suo epilogo doloroso, questa stagione è stata speciale – forse oltre ogni aspettativa – per la forza con cui squadra, città e tifosi si sono uniti per raggiungere il paradiso. La ...