Lucrezia Vittoria Berlusconi | chi è la nipote di Silvio Berlusconi e figlia di Pier Silvio?

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è ladinonchéprimogenita di, l’erede dell’impero Mediaset. Scopriamo di seguito alcuni dettagli e curiosità sulla sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche:: dalla fidanzata di oggi alla ex moglie, ecco tutte le compagne che ha avutoè la...

Nessun problema per Alexandrova, Andreescu e McNally Un martedì tranquillo per le teste di serie impegnate al Libema Open di 's - Hertogenbosch, a partire dalladi Sasnovich su...In primis è stato fidanzato a lungo con la modella Emanuele Mussida da cui ha avuto nel 1990 la prima figliaBerlusconi . Dal 2001, invece, è felicemente innamorato e fidanzato con ...... Ginevra Marchetti, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Sarah Maria Rizea, Carmen Rocchino,... Alyssa D'Incà, Francesca Granzotto, Isabella Locatelli, Maria Magatti, Aura Muzzo,Ostuni ...

Vittoria Lucrezia Berlusconi, chi è la figlia che Pier Silvio ha avuto a 20 anni Sky Tg24

Venerdì 16 giugno al via l'edizione 2023 del Marefestival Salina; a ricevere il Premio Troisi l'attore e regista romano, Massimiliano Bruno.La classe 1980 cede in tre set a Celine Naef, diciassettenne al suo primo main draw WTA. Nessun problema per Alexandrova, Andreescu e McNally ...