(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una doppia vincita nelcon il gioco del. La fortuna ha baciato Roma ma anche un piccolo paese in Provincia di Frosinone nell’ultimo concorso. Complessivamente sono stati 6,3 i milioni didistribuiti in tutta Italia con leche hanno fatto così salire ad un totale di 518,8 milioni l’ammontare del montepremi erogato dall’inizio di questo 2023., schedina vincente a Roma e a Piedimonte San Germano (FR) Nell’estrazione di ieri, martedì 13 giugno 2023, come riporta Agipronews, si è festeggiato nello specifico a Piedimonte San Germano, centro abitato con poco più di 6.000 anime in provincia di Frosinone, dove il montepremi vinto è stato di 23.750; la fortuna ha baciato poi anche Roma come detto: nella Capitale un fortunato vincitore si è portato a casa ...

Grande vincita ad Anzio . Nell'ultimo concorso, nella città neroniana sono arrivate due vincite da 50.625 euro ciascuna, grazie a due giocate effettuate su tutte le ruote. L'ultimo concorso delha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno. Sabato 10 giugno, tra l'altro, a Roma è stata realizzata una tripletta. Nella capitale è stato messo a segno un 8 ...... sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/ - Alec Segaert (Dstny Development ...belga nelle prime due tappe (Segaert ieri, Gelders oggi). L'ultima nazione con un'impresa ...Si dice che questo numero porti fortuna e successo in tutti gli aspetti della vita, compreso il gioco del. Molte persone credono che se vedono il numero 88 spesso, potrebbe essere un segno che ...

Lotto, “doppietta” nel Lazio: centrate vincite per 37 mila euro Il Corriere della Città

Campania protagonista con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta in provincia di Napoli, con due vincite da 13.500 euro ciascuna centrate a Marigliano e Ag ...Campania protagonista con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta in provincia di Napoli, con due vincite da ...