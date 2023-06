“Look Chanel di Tor Pignattara” | Selvaggia Lucarelli e le parole di Barbara D’Urso al funerale di Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023)e ledialdiNon sono sfuggite alepronunciate dadopo ildi Silvioche si è tenuto al Duomo di Milano nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. La giornalista, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagrma una dichiarazione che la conduttrice ha rilasciato dopo le esequie in cui ha raccontato un aneddoto proprio su Silvio. “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte” ha commentato. Visualizza questo post ...

Ma sempre a proposito dell'aneddoto della D'Urso sulche a Berlusconi non era piaciuto molto, la Lucarelli ha aggiunto: " Solidarietà al poro Cerioni che le ha ideato queldi Tor ......Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer L'interprete nominata nella categoria miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Lady Diana in "Spencer" ha scelto unfirmato. ...approfondimento Barbie, cos'ha pensato Margot Robbie quando ha letto il copione Tutti isono prodotti da Durran e dal suo team, altrimenti sono diQuasi tutti i capi indossati a Barbie ...

Slingback Chanel, migliori look star: come abbinare le scarpe classiche ladylike Vogue Italia

La giornalista ha commentato duramente una dichiarazione della conduttrice nel giorno del funerale del Cavaliere ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Barbie, il dietro le quinte della creazione dei costumi in un'intervista di Vogue ...