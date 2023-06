Questo è anche l'auspicio di: Forza Italia è fondamentale non tanto, o non solo, per i numeri ma perchè incarna l'ala moderata, quel centro del centrodestra senza il quale il profilo del ...Tra applausi all'arrivo die Mattarella a quelli per il feretro di Berlusconi, diversi ...dove in mattinata oltre 200 tifosi della Curva Sud del Milan sono arrivati ad Arcore per rendere...Poi la premier Giorgia, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città ...

L'omaggio di Meloni a Berlusconi, e in Cdm tributo-giustizia Tiscali Notizie

Si raccoglie commosso nel Duomo di Milano per l'ultimo saluto a chi quel centrodestra l'ha fondato quasi trent'anni fa con straordinaria lungimiranza. E quindi presenti in primis Meloni, Tajani, ...Roma, 14 giu. (askanews) – “Grazie Silvio, ti renderemo orgoglioso”. E’ questa la ‘promessa’ che Giorgia Meloni fa a Berlusconi, nel giorno dei funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio e ...