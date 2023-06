Lo Stato si ferma per Berlusconi | nel Duomo di Milano i funerali del cavaliere – LA DIRETTA

(Di mercoledì 14 giugno 2023)– Loitaliano siper l’ultimo saluto a Silvio. Neldi, accessibile solo a 2mila persone, parata di vip politici: da Mattarella a Meloni, passando per i presidenti delle due Camere, il centrodestra che guida il Paese da quasi un anno si ritrova unito nella cattedrale del capoluogo meneghino. A presiedere il rito funebre l’arcivescovo di, Mario Delpini. Assente il presidente della Cei, il cardinal Zuppi, che ieri ha ricordato il leader di Forza Italia e i suoi anni di politica “svolti con impegno e passione”.di: cosa sono, per chi si celebrano Lutto nazionale ediper Silvio, morto a 86 anni. Ma a ...

'La becera ideologia del presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne non sineanche ... i funerali diin Duomo - L'abbraccio commosso tra i cinque figli - La pagina del giornale: '...... con pochi soldi e molte speranze' hanno realizzato 'quello che èchiamato il miracolo ... Presente Schlein (non Conte) L'Italia siper l'ultimo saluto all'uomo che ha cambiato la politica, ...E' vero, c'è una bozza che però è rimastada tempo. In ogni modo a livello locale le cose ... Tuttavia poi, nel 2021, il target èalzato al 55% di riduzione entro il 2030 per avere una ...

Berlusconi, Meloni ad Arcore. La politica si ferma: Camera e Senato in lutto per 7 giorni Il Sole 24 ORE

Attimi di imbarazzo ad Arcore davanti Villa San Martino, dove il comico e l’ex senatore sono stati bloccati dalla sicurezza: “Non possiamo farvi entrare” ...L'OPERAZIONE E' durata 48 ore la latitanza di Abouelela Dahy Ehab Mahrous, il 22enne egiziano che domenica era evaso dalla casa circondariale di via Aspromonte a Latina. Aveva scavalcato ...