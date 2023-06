Lo sgarbo che Silvio spero mi abbia perdonato | la confessione di Storace

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) No, non voleva proprio che mi dimettessi da ministro. Era appena esplosa la bufala del Laziogate- ben sette anni per essere poi tutti assolti - eBerlusconi era su tutte le furie. «Non puoi dargliela vinta». Un combattente. «Respingerò le tue dimissioni». E io te le ripresento, gli dissi al telefono. Aveva ragione lui però. Io feci fagotto lo stesso, non mi andava di inguaiare il governo a venti giorni dalle elezioni politiche. Lo spiegai anche al presidente della Repubblica, che allora era Carlo Azeglio Ciampi. Una sfida continua, il governo della Nazione conBerlusconi. Perché troppi poteri tramavano contro di noi. Eravamo nel 2006, io ero arrivato l'anno prima e stavo già nel mirino. Manon ne voleva sapere. Gentile e testardo, tenace nei suoi obiettivi, capace di politica molto più di tanti altri che pensavano ...