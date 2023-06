LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano | Finale Serie A basket in DIRETTA | gara-3 già decisiva per le V Nere

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di3 dellaScudetto del campionato diA di2022-2023. E’ già una sfida da dentro o fuori per le Vdi Sergio Scariolo con l’Armani avanti 2-0 nella. Dopo la doppia vittoria dell’di coach Ettore Messina nelle prime due gare andate in scena al “Forum” di Assago, ladellaScudetto si sposta adove ladi Sergio Scariolo, sospinta dal proprio pubblico, ...

a contendersi il titolo saranno Olimpia Milano e Bologna . Stasera l'appuntamento è a

Dopo quasi tre giorni pieni di riposo si ritorna in campo oggi, mercoledì 14 Giugno, per la Finale Scudetto delle Serie A di basket 2023. Alle ore 20:30 la Segafredo Arena di Bologna sarà teatro della ...Nessuna squalifica per Teodosic e Hackett: i due cestisti pagheranno tremila euro per l’acceso finale di partita ...