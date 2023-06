LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 69-61 | Finale Serie A basket in DIRETTA | la Segafredo vince gara-3 e allunga la serie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.22 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match e appuntamento a venerdì con-4 su OA Sport. 22.20 Punteggio basso nel primo match in terra bolognese dellacon lache tiene per la prima volta in stagionesotto i 65 punti mantenendo il fattore campo endo dunque laalmeno fino a-5. Top-scorer Billy Baron con 15 punti, il migliore dellaè Daniel Hackett con 13. LA...