LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 0-6 | gara-3 finale playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilindi, sfida valida come-3 delladeidellaA1di. Le prime due partite al Forum di Assago hanno regalato spettacolo, per unache è anche l’eterno confronto tra due superpotenze della pallacanestro italiana. Si riparte dal 2-0 in favore degli uomini di coach Messina, ma ora si cambia scenario. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 14 giugno sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DELLA ...