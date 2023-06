(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di secondo turno dell’ATP 250 di. Sulla strada di Lorenzodi finale nel torneo tedesco è presente un’di nome Christopher. Questo sarà il primo incontro diretto tra i due giocatori nel circuito ATP. Nel match di primo turnoha dominato in 71 minuti il connazionale Matteo Berrettini, con il punteggio finale di 6-1, 6-2. Nel suo esordio nel torneo tedesco il piemontese ha messo in campo una grandissima prestazione: ...

Lorenzo da Torino e Lorenzo da Carrara tornano in campo mercoledì per il secondo turno del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi ., n.41 ATP, dopo aver concesso solo tre game all'esordio a Matteo Berrettini, n.21 del ranking e 7 del seeding - due volte vincitore di questo torneo (2019 e 2022) ma al rientro nel tour dopo ...... 2 (17) Lorenzo Musetti 2.095 +1 3 (21) Matteo Berrettini 1.582 - 1 4 (41) Lorenzo...+3 DJOKOVIC NUOVO NUMERO 1 NELLA RACE Djokovic è salito in testa anche nella Pepperstone ATP...Insieme a Matteo anche L orenzo Musetti e Lorenzo. Entry list di grande livello, dai due ...streaming disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix . In alternativa, anche ...

LIVE Sonego-O'Connell, ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA: insidia australiana verso i quarti OA Sport

Secondo confronto per Lorenzo Sonego sull'erba di Stoccarda. Il torinese, dopo aver battuto una versione di Matteo Berrettini troppo brutta per essere vera, va a sfidare l'australiano Christopher O'Co ...Lorenzo da Torino e Lorenzo da Carrara tornano in campo mercoledì per il secondo turno del “Boss Open” (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che ...