LIVE Sonego-O’Connell | 6-7 | 1-2 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | l’australiano conquista il primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Affossa in rete il dritto in corsa, dopo un’altra buona risposta del. 30-15 Altra prima vincente da destra per l’azzurro. 15-15 Dritto lungolinea vincente per, che in precedenza aveva trovato una grande profondità con la risposta. 15-0 Nono ACE del match per. 2-1 Gioco: senza soffrire il tennista aussie tiene il servizio e rimane avanti. 40-15 Secondo ACE del game per. 30-15 Colpisce il nastro il rovescio del, con la palla che si impenna e termina sul fondo. 30-0 ACE di, con la palla che termina all’incrocio delle righe. 15-0 Termina in corridoio il passante di rovescio dell’azzurro. 1-1 ...