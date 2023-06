LIVE Sonego-O’Connell | 6-5 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | l’australiano serve nuovamente per rimanere nel primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Spolvera la riga al centro. 6-5 Gioco: termina lunga la risposta del, che dopo il cambio campo servirà pernel set. 40-0 Smorzata vincente per il piemontese, la prima della partita. 30-0 Miracolo in allungo per l’italiano, premiato dall’errore successivo di. 15-0 Ottima volee di rovescio in avanzamento per. 5-5 Gioco: allo scoccare dell’ora di gioco chiude il game. 40-15 Attacco in slice profondo per, su cui non riesce a superare la rete con il rovescio l’azzurro. 30-15 ACE al centro per, il quarto. 15-15 Punto da manuale per ...