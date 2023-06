LIVE Sonego-O’Connell | 3-2 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | l’azzurro fatica ma rimane avanti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Serve and volley da manuale per. Siin questo game. 40-A Brutto errore con il rovescio dal centro del campo l’australiano, messo sotto pressione dalla risposta profonda del. Seconda 40-40 Bellissima accelerazione di dritto dell’italiano, su cui non può fare nulla. A-40 Arriva sullo smash, ma il recupero termina in corridoio. 40-40 Punto giocato alla perfezione da, che si apre il campo con una seconda a tre quarti di velocità e poi chiude con il dritto lungolinea. Seconda 40-A Risposta d’incontro di, che atterra tra le stringhe dell’australiano. 40-40 Non trova il campo la veronica di, che in precedenza ...

STOCCARDA - Ottavi di finale dell'Atp Stoccarda, che vede i due italianie Musetti ancora in corsa. Il torinese, dopo aver superato Berrettini nel derby azzurro ai sedicesimi, affronta l'australiano Christopher O'Connell, mentre il carrarese se la vede con il ...SEGUI ILDI- O'CONNELL PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe O'Connell scenderanno in campo oggi (mercoledì 14 giugno) . I due giocatori sono pianificati come primo ...Lorenzo da Torino e Lorenzo da Carrara tornano in campo mercoledì per il secondo turno del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi ., n.41 ATP, dopo aver concesso solo tre game all'esordio a Matteo Berrettini, n.21 del ranking e 7 del seeding - due volte vincitore di questo torneo (2019 e 2022) ma al rientro nel tour dopo ...

LIVE Sonego-O'Connell, ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA: insidia australiana verso i quarti OA Sport

I due azzurri in campo oggi nei rispettivi incontri contro O'Connell e Barrere: tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal torneo tedesco ...O'Connell-Sonego è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.