LIVE Sinner-Bublik 6-4 6-2 | ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 in DIRETTA | buona la prima per l’azzurro | che vola ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJANNIKb. ALEXANDR6-4 6-2. Non passa la palla corta di rovescio del kazako. Finisce qui un match praticamente terminato sul 5-4 del primo set. 40-30al centro vincente del. MATCH POINT. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Con attenzione Jannik gioca un buon dritto in avanzamento. 0-30 Risposta vincente di rovescio da parte del kazako. 0-15 A tutto braccio con il dritto fa male. 2-5 Game. ACE del kazako. Dopo il cambio di camposervirà per il match. 40-30torna a far punto con il servizio dal basso. 30-30 Bellissima volèe di dritto in allungo del numero 47 ATP. 15-30 Lungo il ...