LIVE – Sinner-Bublik 3-3 | secondo turno Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 250 di ‘s-, in programma dal 12 al 18 giugno. C’è l’esordio nel torneo olandese per l’altoatesino, che proprio qui – nelle qualificazioni – giocò la sua prima partita in carriera sull’erba nel torneo di qualificazioni dell’anno 2019. Per Jannik non è un esordio semplice, perchésu questi campi può giocare sull’uno-due senza spazientiersi troppo come fa di solito. E in queste condizioni può impegnare tanti avversari, in particolare se dovesse trovare un’ottima giornata al servizio. Il match si disputerà non prima delle ore 14:30 e potrete seguire ilofferto da Sportface, che ...