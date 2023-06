LIVE Musetti-Barrere | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | fra pochi minuti il via del match dell’azzurro

STOCCARDA - Sonego si ferma al secondo turno dell'Atp 250 di Stoccarda perdendo contro l'australiano O'Connell,resta l'unico tennista italiano ancora in corsa sull'erba tedesca: il carrarese sfiderà il francese Barrère. Segui la diretta della ..., n.17 del ranking e 6 del seeding, dopo il successo in due set all'esordio sul croato Borna Gojo, n.111 ATP, si gioca un posto tra i migliori otto del torneo con il francese Gregoire Barrere,...PEPPERSTONE ATPNEXT GEN RACE, TOP 20 (12 - 06 - 23) 1 Carlos Alcaraz (ESP) 3.455 punti 2 Holger Rune (DEN) 2.125 3 Lorenzo(ITA) 660 4 Arthur Fils (FRA) 661 5 Ben Shelton (USA) ...

LIVE Musetti-Barrere, ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA: trappola francese da non sottovalutare OA Sport

Musetti-Barrere è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.I due azzurri in campo oggi nei rispettivi incontri contro O'Connell e Barrere: tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal torneo tedesco ...