LIVE Musetti-Barrere 6-3 1-0 | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | l’azzurro annulla sei palle break nel primo game del secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0! Settimo ace del match perche tiene con estrema fatica il turno d’apertura al servizio nelset. AD-40 Prima vincente per. 40-40 Scambio infinito, alla fine cedecol rovescio dopo una serie lunghissima di back velenosissimi giocati dal. 40-AD Rovescio per aprirsi il campo, volee in avanzamento vincente per il francese che si procura la pallanumero sei del. 40-40 Il nastro graziasul rovescio del transalpino. 40-AD Risposta col dritto perche finisce sui piedi di, il quale non controlla il dritto, quinta palla ...