LIVE – Italia-Bulgaria 0-0 4-4 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo aver chiuso la prima settimana di gare con una vittoria e tre sconfitte, le ragazze di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare punti importanti in ottica qualificazione alle Finals. Nella prima sfida di questa seconda settimana di gare, le azzurre affronteranno la, anch’esse reduci da una vittoria e quattro sconfitte. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.00ne di mercoledì 14 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...