LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tantissima bagarre nella parte finale dello Stelvio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI RINGRAZIA TUTTOBICIWEB PER IL CONTRIBUTO A QUESTA15.50 Ultimi due chilometri! 15.48 Si forma un terzetto al comando: Staune-Mittet, Rafferty e Faure Prost. Questi tre si giocheranno il successo di. 15.47 Nel plotoncino dietro c’è ancora per gli italiani Alessio Martinelli, ma difficilmente avrà le energie per tornare sulla testa della corsa. 15.46 Rilancia ulteriormente l’andatura Staune-Mittet e manda tutti al gancio. 15.45 A questo quartetto si accoda anche Zerai, mentre Gomez non regge il ritmo e si stacca. 15.43 Al norvegese provano a rispondere Rafferty, Umba e Faure Prost. 15.42 Attacca Staune-Mittet! 15.41 Meno di 5000 metri al termine! 15.40 Graat, che ha lavorato negli ultimi chilometri per Staune-Mittet, adesso cede e si ...