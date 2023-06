LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si stacca la Maglia Rosa sullo Stelvio!

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 Segaert sta già accusando una ventina di secondi dal gruppo dei big eStelvio è difficilissimo limitare di danni. 15.05 IN DIFFICOLTÀ ALEC SEGAERT! Lasta soffrendo e si lascia sfilare dal gruppo: brutti segnali. 15.02 Se ne va Colorado! Il colombiano guadagna 16? su Hagenes e Reinderink, mentre perde qualche altro metro Muñoz 14.58 In gruppo è la Trinity Racing a scandire il ritmo. Diversi corridori hanno già perso contatto. 14.54 Accelerazione podeadesso da parte del gruppo che è andato a prendere Romele e sta accorciando anche sugli altri sette fuggitivi. 14.50 Corridori che stanno per arrivare a Bormio: sta per iniziare l’attesissima ascesa al Passo dello Stelvio. 14.46 Romele viaggia con 1’33” di ritardo dai 7 ...

È piaciuto molto al pubblico e non vediamo l'ora di portarlo. Sarà un pezzo molto importante ... Saremo sempre inquesta estate per concerti e promuovere le nostre nuove uscite discografiche. ...Giungeranno lì in treno, ma soprattutto in autobus vista la difficoltà di reperire biglietti a strettoe in un giorno lavorativo. Da Napoli e la Campania treni e bus per i funerali di Silvio ...Ci sono molte false credenze in. Ad esempio, la gente dice sempre che gli Squid si sono fatti ... Un'altra dimensione importante della vostra band è il(la data italiana sarà a Milano, in ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia sul Passo dello Stelvio! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta frazione del Giro di Svizzera 2023, breve corsa a tappe rossocrociata con tante asperi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Funerali Silvio Berlusconi, in Italia è lutto nazionale. Le esequie alle 15 a Milano. LIVE ...