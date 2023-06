LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia sul Passo dello Stelvio!

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della terzaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadelGen. E’ la frazione regina di questa Corsa Rosa under 23 con il prestigioso arrivo sulStelvio. Da Morbegno alStelvio: 119 chilometri e 3000 metri di disllo. Un avvio cheprettamente pianeggiante, poi una lieve salita verso il traguardo volante di Teglio dopo una quarantina di chilometri e da Bormio l’inizio ufficiale dell’ascesa conclusiva: 21,7 chilometri al 7,1% di pendenza media. Il favorito principale è il norvegese Johannes ...

Martedì 13 giugno alle ore 7.00 partenza dall'Avis di Santa Croce Camerina con direzione Catania, mentre tutto il percorso può essere seguitoa https://gar.mn/ d5V0WVe...pub di Richmond ci puoi anche passare cinque ore fino a sentire la famosa campana dell'ultimo. ... Jason Sudeikis, già autore del Saturday nighte interprete della serie, ha deciso di ...... gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 Ore 13.15: PaddockOre ... con una fuga solitaria dal primo. Pecco guadagna altri 17 punti su Bezzecchi, giunto 8° al ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita, sarà Evenepoel-Ayuso OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della terza tappa Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro Next Gen 2023. E' la frazione regina di qu ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA 16.05 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del Giro Next Gen 2023, appuntamento a domani: c'è l'arrivo in sa ...