Lite tra docente e dirigente scolastica | insegnante finisce in ospedale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un confronto acceso tra lae unaè finito con il ricovero di quest’ultima ina causa di un malore che potrebbe essere scaturito proprio dalla discussione tra le due. È successo in un istituto comprensivo di Monte San Biagio dopo che l’e la presidente avevano avuto uno scambio di battute molto sostenute davanti agli altri docenti e al personale scolastico. Un’accesa discussione iniziata davanti agli altri, poco dopo le 12 di ieri, ma che poi sarebbe proseguita in privato, tra le due donne. Scambio di vedute in merito al quale non si conoscono dettagli, ma che ha provocato il malore e la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso del vicinoper l’. Laavrebbe negato ...

...carnivora dopo essere stato morso da un parente durante un'accesafamiliare. Donnie Adams , di Riverview, in Florida, è stato morso mentre cercava di "spegnere" il fuoco della rabbiadue ...Il caso Bud Light:marketing inclusivo e polarizzazione Bud Light, nota marca di birra ... mentre i titoli dei competitor salivano del 20% (Molson Coors, i proprietari del marchio Coors) e ...... all'esito di una violentaha aggredito e attinto con un paio di forbici in varie parti del ... nonchè appurare come la vicenda fosse scaturita da un animato litigio in stradal'aggredito ed ...

Lite tra fidanzati fa scoprire oltre 1 chilo di droga Agenzia ANSA

Un confronto acceso tra la dirigente scolastica e una docente è finito con il ricovero di quest’ultima in ospedale a causa di un malore che potrebbe essere scaturito proprio dalla discussione tra le d ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...