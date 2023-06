(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'ha raccontato anche alla Gazzetta nel 2020: "Non so come mai, ma quando papà giocava per la Juve io tifavo". La squadra sfiorata da Lilian prima di vestire il bianconero. Estate 2001, Parma ...

Lapresse TifavaQuando era bambino impazziva per il Milan di Shevchenko e Crespo. L'ha raccontato anche alla Gazzetta nel 2020: "Non so come mai, ma quando papà giocava per la Juve io tifavo ...E io: 'Il mioè Tardelli, ma tengo al Milan perché sono qui da tanti anni e questa ormai è la ... Il presidente accetta e all'ultima giornataè a quota 23. Giochiamo contro l'Udinese, ...... tanto che il campione, già nelle prime apparizioni nel campionato italiano, diviene l'dei ... l'anno 2004 ricomincia alla grande e riserva due bellissime sorprese:diventa padre alla fine ...

L'idolo Sheva e la città di Pioli: Marcus Thuram e il Milan, quanti legami La Gazzetta dello Sport

Il figlio di Lilian è nato a Parma, la città del tecnico rossonero, e suo padre fu vicino a giocare a San Siro nel 2001 ...