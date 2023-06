L’ex Dante Alighieri cade a pezzi | benvenuti nella giungla al centro città | undici anni di abbandono Foto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiLa mobilitazione e gli amarcord scattati all’indomani della notizia della decisione della Provincia di Avellino dell’ormai imminente abbattimento dell’Istituto superiore “P.E. Imbriani” di Contrada Baccanico, a molti avellinesi è ritornato in mente il destino delscuola mediadi via Piave. In questo caso la struttura è di proprietà comunale e i cancelli furono chiusi nell’anno 2012 per inagibilità, non senza polemiche e attiva partecipazione tra quanti rivendicavano una scuola più sicura e chi invece temeva che una volta chiuse le porte, non si sarebbero mai più riaperte. Tante le manifestazioni, gli striscioni “giù le mani dalla”, la nascita di Comitati e quan’altro affinchè, se proprio le porte di una scuola media con una storia lunga 80...