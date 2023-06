Levante da bionda torna mora | quando i capelli segnano fasi di vita e personalità FOTO e VIDEO

Al termine della clipsi 'sveglia' e, mostrando la sua folta chioma scura, afferma: 'Ho avuto un incubo, ho sognato che eroed era un disastro'.torna mora dopo le critiche ..., dopo la performance di Sanremo in versioneaveva risposto con una serie di tweet alle dure critiche di hater e fan per essersi decolorata i capelli : "Che ne sapete di me Neanche io ...: i cambiamenti di look . Un'altra che ama cambiare in maniera decisa è Kim Kardashian che ... dopo essere stata per anni superè Alessia Marcuzzi , che ha fatto coincidere il suo cambio ...

Levante torna mora dopo le critiche degli amici: "È finito un incubo" la Repubblica

Dopo la nascita di sua figlia Alma Futura Levante ha deciso di celebrare il suo cambio di vita optando per una chioma bionda che, però, non ha ottenuto i favori del pubblico. Dopo le innumerevoli ...Nel video di annuncio del nuovo brano 'Canzone d'estate', che uscirà il 23 giugno, l'artista abbandona i capelli biondi che aveva ...