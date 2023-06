Lettera a Berlusconi

Come capì Becchi che era in atto un colpo di Stato Bastava, disse, aver letto lastrettamente riservata inviata il 5 agosto dalla Bce a, con l'ultimatum a varare con urgenza ...... monsignor Gianantonio Borgonovo , ad accogliere il feretro diall'ingresso del Duomo e ... Quindi le letture: Daniele (12, 1 - 3); la Secondadi san Paolo ai Corinzi (5, 1.6 - 10: " ...... Andrea Ventura, ha 'richiamato', con una, la Presidente di Quartiere, Rosa Amorevole, l'... Ventura ritiene che 'il lutto nazionale per onorare il Presidentevede anche a Bologna le ...

La lettera di Meloni: «Berlusconi esce di scena da protagonista: i suoi avversari hanno perso» Corriere della Sera

Siena, bufera dopo la decisione del rettore dell’Università per stranieri. Renzi: “Una vergogna”. I consiglieri regionali della Lega Meini e Casucci: “Atteggiamento incomprensibile, si dimetta” ...Resa pubblica l’ultima lettera inviata dall’ex premier prima della scomparsa: parla Giovanni Paolo Bernini, volto di Forza Italia in Emilia Romagna ...