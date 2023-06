Les Echos fa i conti in tasca agli eredi Berlusconi

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’impero di Silvionelle mani ditra loro divisi Les, di Olivier Tosseri, pag. 25 Silvionon è stato solo un animale politico, ma anche un’icona del mondo degli affari. Dopo aver triplicato la sua fortuna in undici anni negli anni 2000, Forbes ha recentemente stimato il suo patrimonio personale in circa 6 miliardi di euro. Era il sesto uomo più ricco d’Italia, con un impero che comprendeva settori diversi come l’editoria e la stampa, l’emittenza radiotelevisiva e lo sport con la squadra di calcio del Monza (dopo la vendita del Milan). Uno degli ultimi patriarchi del capitalismo italiano non ha designato alcun successore. Il futuro dei suoi interessi finanziari dipenderà da come la sua quota di 61% azioni della holding di famiglia fininvest verrà divisa tra i suoi cinque figli, nati ...