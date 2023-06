Lenovo | il visore ThinkReality VRX è ora disponibile in Italia

(Di mercoledì 14 giugno 2023)VRX è orain! Il nuovoall-in-one, di nuova generazione, per il metaverso aziendale arriva inIn occasione dell’AWE USA 2023,ha annunciato la disponibilità in, del nuovoall-in-one per la realtà virtualeVRX; ilprogettato appositamente per le aziende. Dal profilo sottile e maneggevole, dotato del sistema di movimento 6DoF (six-degrees-of-freedom) e alimentato dal processore Snapdragon XR2+ Gen 1. Offre funzionalità pass-through a colori e ad alta risoluzione per applicazioni di mixed reality (MR). IlVRX, inoltre, è supportato da una suite completa di ...

Secondo Lenovo, il visore è perfetto per training tecnici immersivi e corsi per migliorare le soft skills, oltre che per esperienze interattive in vari settori che vanno dalla formazione per la sicurezza alla collaborazione remota. In occasione dell'AWE USA 2023, Lenovo ha annunciato la disponibilità in mercati selezionati, tra cui l'Italia, del nuovo visore all-in-one per la realtà virtuale ThinkReality VRX, progettato appositamente per le aziende.

Lenovo ThinkReality VRX è ora disponibile in Italia! Il visore all-in-one, di nuova generazione, per il metaverso aziendale arriva in Italia.Lenovo ha annunciato la disponibilità del proprio nuovo visore all-in-one per la realtà virtuale ThinkReality VRX, progettato appositamente per le aziende.